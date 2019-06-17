Во Франции сгорели 250 тысяч литров коньяка

Во французском департаменте Шаранта, которая является частью региона Коньяк, пожар охватил погреб с коньяком емкостью 2500 гектолитров (250 тысяч литров).

Об этом сообщает BFMTV.

В пожарной службе сообщили, что огонь охватил фотоэлектрические панели и распространился на винный погреб площадью 200 м2, смежный дом и фермерский сарай общей площадью около 1000 м2. Кроме того удалось защитить соседний ликеро-водочный завод, внутри которого было около 350 гектолитров, и дюжину сельскохозяйственных машин.

Отмечается, что пожарные следили за местом происшествия всю ночь, поскольку в погребе все еще оставалось немного алкоголя и могло возникнуть новое возгорание.

Источник: prm.ua

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