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Во Львовской области на трассе загорелся автобус, который вез туристов из Карпат (видео)
21 октября в 2 часа ночи на трассе Львов - Самбор возле села Ставчаны на Львовщине загорелся автобус с туристами на борту.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
По его информации, пострадавших в результате возгорания нет.
Все успели выйти из транспортного средства.
Как сообщил Зинкевич, пассажиры автобуса сообщили, что они возвращались с отдыха из Карпат.
Также депутат опубликовал на своей странице фото и видео с места происшествия.
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