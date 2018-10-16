Во время аварии Су-27 погибли два пилота - Генштаб

Во время аварии украинского истребителя Су-27УБ на Винниччине погибли два пилота.

Об этом речь идет в сообщении Генштаба.

"По уточненной информации, сегодня, около 17.00, в районе с. Уланов, между населенными пунктами Бердичев и Хмельник, во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ.

С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были выявлены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины выражают глубокие соболезнования семьям погибших.

Как сообщал Укринформ, во вторник около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»