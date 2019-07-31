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Во время пожара из двухэтажки эвакуировали 15 человек

Во время пожара из двухэтажки эвакуировали 15 человек

30 июля в 18:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в Новой Водолаге, на ул. Донца Григория, 1а. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных площадь пожара составляла 5 кв.м.

В квартире горели домашние вещи, мебель и пол.

Из-за задымления лестничной клетки спасателям пришлось выводить на свежий воздух жителей второго этажа, которые в то время были в собственных домах. Всего было эвакуировано 15 человек.

В 18:30 пожар спасатели локализовали, а в 19:25 полностью ликвидировали. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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