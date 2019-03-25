Происшествия
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25.03.2019 17:23
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Во время пожара из квартиры спасли харьковчанина

Во время пожара из квартиры спасли харьковчанина

25 марта в 12:22 спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на пр. Героев Сталинграда, 185.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей стало известно, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже дома. Там в одной из жилых комнат горели мебель и домашние вещи.

Открыв входную дверь, пожарные вошли в задымленный коридор, где нашли 67-летнего мужчину, который почти уже потерял сознание.

Его немедленно вынесли из опасной зоны и передали врачам скорой помощи.

Сейчас спасенный мужчина находится во 2-й городской больнице.

В 12:22 пожар спасатели локализовали, а уже в 13:20 полностью ликвидировали.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Причину возникновения пожара устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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