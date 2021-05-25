Во время пожара на харьковском заводе спасен 1 человек: подробности от ГСЧС

В Харькове спасатели тушат пожар на территории производственного здания завода «Коммунар», о котором сообщалось ранее.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 мая в 16:47 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном производственном здании на территории ГП "Коммунар". Пожар происходил на 4-м этаже. Его площадь составляла более 150 кв.м.

Спасатели выяснили, что в помещении горели ткани в рулонах.

На месте происшествия работает 8 автоцистерн, 3 автолестницы и 3 единицы вспомогательной техники.

Пожар спасатели локализовали в 18:20. Сейчас продолжается его ликвидация. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС спасли 1 человека.

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