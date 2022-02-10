Во время пожара спасатели вынесли из горящей квартиры мужчину

Всего 45 секунд есть у спасателя, чтобы собраться на вызов. Пожарные говорят: каждая минута очень важна, поэтому тратить время им нельзя. Виталий Лукьяненко работает спасателем уже больше 20 лет. Говорит, об этой профессии мечтал с детства. Мужчина признается, что работа сложная, а иногда по-настоящему опасная, но за все это время желания сменить сферу деятельности у него не возникало ни разу. Каждый день он вместе со своими коллегами выезжает на пожары, а также частенько они участвуют в ликвидации чрезвычайных происшествий, поэтому, сколько за этот период ему удалось спасти людей, он уже не может вспомнить.

Виталий Лукьяненко, командир отделения 25 части ГСЧС в Харьковской обл.

Скоріше щоденна робота, тим паче вона різноманітна ми ж не тільки на пожежу, можем і двері відкривати коли нужно. Тому ко всему ми готові. Вот так щоб такого страху, ну страх тільки один щоб чітко все зробить.

Очередным испытанием его профессионализма стал пожар, который произошел 1 февраля. Огонь вспыхнул в 9-этажке на 5 этаже. На место происшествия немедленно выехали сразу три машины спасателей. Владелец квартиры из горящего дома самостоятельно выбраться не смог: мужчина потерял сознание и упал на пол. Виталий говорит: если бы они вовремя не вынесли его на свежий воздух, могла бы произойти беда.

Виталий Лукьяненко, командир отделения 25 части ГСЧС в Харьковской обл.

Піднялись на 9 поверх і началі шукати де горить. На 5 поверсі горіли вещі, знайшли, протягнули лінію. Вході роботи знайшли потерпілого, лежав в коридорі, витянули.

В тот день они спасли еще одного человека, вспоминает мужчина. В квартире этажом выше жил 68-летний пенсионер. Мужчина прикован к инвалидной коляске, поэтому выбраться из задымленной квартиры он просто не смог. Первыми крики о помощи услышал Виталий и его коллега Сергей. Мужчины открыли дверь и спасли пенсионера.

Сергей Кузовков, начальник караула 25 части ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Він гукав на допомогу, адже двері він самостійно відчинити не зміг, тому було взломано замки.

Потушить пламя и ликвидировать пожар спасателям удалось только через час.





Агентство Телевидения Новости