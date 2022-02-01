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Во время пожара в 9-этажке на ХТЗ спасены два человека

Во время пожара в 9-этажке на ХТЗ спасены два человека

Сегодня в 04:30 на улице Шариковой, 44, горела квартира на 5 этаже 9-этажного дома.

На месте работали два оперативных отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи и мебель. Площадь горения составляла 10 кв. метров. Из задымленного помещения спасатели вынесли на свежий воздух 55-летнего мужчину. С отравлением угарным газом он был госпитализирован в токсикологическое отделение 2-й городской больницы. Также из квартиры на 6-м этаже был 68-летний мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться. Ему была оказана медицинская помощь на месте, от дальнейшей госпитализации он отказался.

В 06:18 пожар был ликвидирован. Вероятная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Во время пожара в 9-этажке на ХТЗ спасены два человека

Во время пожара в 9-этажке на ХТЗ спасены два человека

Во время пожара в 9-этажке на ХТЗ спасены два человека

Агентство Телевидения Новости

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