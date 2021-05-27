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Во время пожара в пятиэтажке на улице Ньютона пожарные спасли женщину и кота

Имени этого серого кота жители дома не знают, но сейчас он стал настоящей местной звездой, ведь для его спасения была организована настоящая спецоперация.

Накануне около 5 часов вечера в доме по улице Ньютона вспыхнул огонь. В квартире во время пожара находилась женщина и кот, ее любимец.

Спасатели, прибыв на место, сначала спасли хозяйку квартиры, а вот хвостатого жителя заметили не сразу. Не на шутку испугавшись, он спрятался на балконе, поэтому спастись самостоятельно из огненной ловушки ему не удалось.

Уже во время тушения пожара спасатели, наконец, увидели кота. Животное находилось в шоке и уже успело надышаться угарным газом.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Це був безпритульний кіт, жінка його прихистила нещодавно, і таке трапилось, він перелякався. Його наші хлопці також винесли на свіже повітря. З котом все в порядку. Напоїли водою та побризкали водою, все добре.

Хвостатого жителя соседи знают хорошо: он частенько сидит у подъезда и ждет, когда ему дадут что-то вкусненькое. Местные говорят, привыкли к серому котику, поэтому радуются, что черезвычайникам удалось его спасти.

Татьяна, местная жительница

Да, кот у него был, хороший, породистый. Ну, он где-то лазит во дворе. Его все кормят, хороший кот. Он всегда гулял, подкармливали все соседи. А ночью я иду с работы, а он стоит под дверьми у Юры. Я постучала, Юра открыл он и зашел.

Сейчас женщина находится в больнице, она тоже успела надышаться угарным газом и получила травмы при падении.

А спасённый кот снова остался во дворе, теперь за ним ухаживают соседи.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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