Во время урагана в Европе погибли 16 человек

Жертвами урагана, который бушевал последние дни в Европе, стали 16 человек.

Так, в Нидерландах погибли четыре человека, в Польше – тоже четыре, в Великобритании – три, в Германии и Бельгии – по два, в Ирландии – один человек. Большинство случаев гибели людей связаны с падением деревьев и сорванных ветром конструкций.

Как отмечает Euronews, ураган продвигался от Ирландии к Великобритании, затем через север Франции и страны Бенилюкса к Дании и Германии (там ураган получил название Зейнеп). Разгул стихии привел к обрыву линий электропередач, разрушению зданий и затоплению прибрежных территорий.

Мощный удар стихии пришелся на Великобританию, где в некоторых регионах объявляли красный уровень опасности. По данным Sky News, в пятницу в Великобритании 1,2 млн человек остались без электричества из-за урагана, для 155 тысяч из них еще предстоит восстановить подачу света.

The Guardian в воскресенье сообщает, что работа аэропортов Гатвик, Хитроу и Манчестер восстанавливается. Ранее из-за сложных погодных условий были отменены более 500 рейсов.

В воскресенье и понедельник в Великобритании остается в силе предупреждение о сильном ветре. Ветреная погода с осадками ожидается в стране до конца следующей недели.

Напомним, в 2021 году ущерб от 10 самых значительных стихийных бедствий превысил $170 млрд. При этом наибольший ущерб нанес ураган Ида в США.

Источник: Корреспондент

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