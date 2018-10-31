Во вторник на Харьковщине случилось 71 ДТП - полиция

В результате аварий пострадали 5 человек, а еще один человек погиб.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

По информации полиции, за минувшие сутки, 30 октября, работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 342 постановления за нарушение ПДД.

Кроме того, за управление транспортом в нетрезвом виде составлено 7 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости