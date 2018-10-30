Водитель хотел съесть пластиковые права и покусал полицейского (фото, видео)

Во Львове мужчина за рулем BMW пытался съесть пластиковое удостоверение водителя, когда его остановили патрульные и начали проверять документ по базе данных.

Инцидент произошел на просп. Черновола 27 октября, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

«Водитель вырвал свое удостоверение и начал убегать. В процессе мужчина скрутил в трубочку водительское удостоверение, засунул его в рот и пытался проглотить. Мужчина начал давиться и задыхаться. Инспекторы попытались достать удостоверение изо рта, однако водитель укусил патрульного за палец», — рассказали правоохранители.

После этого мужчина сказал, что проглотил документ и ему нужна вода. Водителю вызвали скорую. Позже выяснилось, что мужчине не удалось съесть удостоверение. Водитель достал скомканную карточку из-под футболки и все же отдал ее стражам порядка.

Проверяя документ по базе данных, патрульные выявили ряд неточностей: отличались категории, на обратной стороне не был указан конечный срок действия удостоверения, а способ нанесения текста на удостоверении вызвал сомнения. На мужчину составили админпротокол, а его водительское удостоверение отправили на экспертизу.

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