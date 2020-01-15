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Водитель иномарки пытался спасти сбитую женщину: смертельное ДТП на Клочковской

Накануне в 17:00 на улице Клочковской автомобиль Volkswagen Passat сбил вышедшую на проезжую часть женщину: от полученных травм пострадавшая скончалась.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, погибшей около 40-45 лет, ее личность сейчас устанавливается.

По предварительной информации, женщина перебегала проезжую часть в неустановленном для перехода месте. 29-летний водитель Volkswagen вызвал полицию и пытался оказать пострадавшей первую помощь, однако женщина скончалась до прибытия «скорой».

Информация зарегистрирована в Шевченковском ОП.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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