Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:59
Просмотров: 94

Водитель Lexus, сбивший насмерть в Солоницевке двоих пешеходов, вышел под залог

Водитель Lexus, сбивший насмерть в Солоницевке двоих пешеходов, вышел под залог

Водитель Lexus, который насмерть сбил под Харьковом двоих пешеходов, вышел под залог.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, вечером 5 ноября в пгт. Солоницевка водитель автомобиля Lexus сбил 2 мужчин, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. 

От полученных травм 31-летний и 43-летний пешеходы погибли.

По результатам экспертизы, водитель был трезв. 

В судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемого – харьковского предпринимателя Алексея Босенко, привезли  на инвалидной коляске. Мужчина пояснил, что ему очень плохо не только физически, но и эмоционально.

Родственники погибших мужчин, пришедшие в суд, заверили, что претензий к водителю не имеют и не настаивают на его содержании под стражей на время следствия.

Суд определил меру пресечения мужчине в виде залога в сумме 140 тысяч гривен.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В ДТП на Холодной Горе пострадал пешеход
Сегодня 13:54    128
На Сумской Samand врезался в Mercedes
Сегодня 13:42    114
На трассе под Киевом в ДТП погиб житель Харьковщины
Сегодня 12:47    149
В Купянске несовершеннолетний на машине отца попал в ДТП: погибла пассажирка
Сегодня 11:02    202
В Киеве автомобиль влетел в подземный переход (ФОТО)
Сегодня 08:04    170
Микроавтобус и легковушка не поделили перекресток - ДТП на проспекте Гагарина
11.11.2018 14:33    264
ДТП в Купянске: 17-летний парень разбил отцовскую машину. 16-летняя пассажирка погибла на месте
11.11.2018 14:18    1523
ДТП на площади Защитников Украины: на пешеходном переходе Камаз сбил женщину
11.11.2018 13:58    278
В Киеве Mazda на скорости влетела в подземный переход
11.11.2018 11:00    228
На Героев Сталинграда сбит пешеход
10.11.2018 18:50    317
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 