Происшествия
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23.01.2022 16:00
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Водитель перевернувшегося на Героев Сталинграда авто был нетрезв

Водитель перевернувшегося на Героев Сталинграда авто был нетрезв

Сегодня около полуночи на проспекте Героев Сталинграда, 189, перевернулся автомобиль ЗАЗ Vida.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

Во время общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,51 промилле алкоголя.

На водителя полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Водитель перевернувшегося на Героев Сталинграда авто был нетрезв

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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