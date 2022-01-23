Водитель перевернувшегося на Героев Сталинграда авто был нетрезв

Сегодня около полуночи на проспекте Героев Сталинграда, 189, перевернулся автомобиль ЗАЗ Vida.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области.

Во время общения с водителем патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Результат теста на драгере – 1,51 промилле алкоголя.

На водителя полицейские составили административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости