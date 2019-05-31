Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 21

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут

Катастрофы удалось избежать благодаря герою-полицейскому, который ехал в автобусе и сумел вырулить и затормозить.

И теперь водитель автобуса, из-за приступа которого чуть не случилась трагедия, снова сел за руль. Об этом сообщают харьковчане в социальных сетях.

«Всех, кто хочет испытать острых ощущений, приглашаю прокатиться на автобусе 1168, под номером АХ0344АА. Вы сможете почувствовать себя настоящим камикадзе», – написал Дмитрий Гринвальд на своей странице в соцсети. Автор заверил, что все необходимые обращения по этому поводу будут отправлены в соответствующие инстанции.

Напомним, 17 февраля с водителем рейсового автобуса «Харьков-Солоницевка» случился приступ, как уверяли свидетели, похожий на эпилепсию. Мужчине стало плохо прямо за рулем. В маршрутке на тот момент находились около 20-ти пассажиров. Автобус не улетел с дороги только благодаря сержанту Сергею Карикову, который сумел вырулить и затормозить.

Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Куриленко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп, харьков

Читайте ещё:

Крадій, що обчистив 5 квартир у Московському районі, отримав вирок
Сегодня 08:37    36
Харків'янин підкорив найвищу точку планети Еверест. ФОТО
Сегодня 08:08    77
Харківському поліцейському, який незаконно зберігав і продавав патрони, повідомлено про підозру
Сегодня 07:39    53
На Григоровском шоссе ограничено движение транспорта. Трамвай №16 завтра не будет ходить, а №27 - изменит маршрут
Сегодня 07:10    76
В Харьковском историческом музее восстановят выставочный зал
Сегодня 06:42    66
В областной бюджет внесены изменения
Сегодня 06:23    94
Министерство экологии не дало разрешение на строительство завода по утилизации ртутных отходов в Харькове
Сегодня 06:04    102
На Харьковщине у водителя авто выявили превышение нормы алкоголя в 9 раз
30.05.2019 16:00    304
В ДТП на проспекте Юбилейном пострадал водитель скутера
30.05.2019 12:02    239
На Салтовке Mercedes не пропустил трамвай
30.05.2019 11:50    304
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 