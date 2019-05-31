Водитель рейсового автобуса, потерявший сознание за рулем, вернулся на маршрут

Катастрофы удалось избежать благодаря герою-полицейскому, который ехал в автобусе и сумел вырулить и затормозить.

И теперь водитель автобуса, из-за приступа которого чуть не случилась трагедия, снова сел за руль. Об этом сообщают харьковчане в социальных сетях.

«Всех, кто хочет испытать острых ощущений, приглашаю прокатиться на автобусе 1168, под номером АХ0344АА. Вы сможете почувствовать себя настоящим камикадзе», – написал Дмитрий Гринвальд на своей странице в соцсети. Автор заверил, что все необходимые обращения по этому поводу будут отправлены в соответствующие инстанции.

Напомним, 17 февраля с водителем рейсового автобуса «Харьков-Солоницевка» случился приступ, как уверяли свидетели, похожий на эпилепсию. Мужчине стало плохо прямо за рулем. В маршрутке на тот момент находились около 20-ти пассажиров. Автобус не улетел с дороги только благодаря сержанту Сергею Карикову, который сумел вырулить и затормозить.

Источник: objectiv.tv

Автор: Ольга Куриленко

Новости портала «Весь Харьков»