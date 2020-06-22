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Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж
мПосле появления в Киеве систем автофиксации нарушителей скоростного режима некоторые столичные водители решили ездить без номерных знаков.
Об этом сообщает в фейсбуке командир батальона патрульной полиции Евгений Зборовский, передает Цензор.НЕТ.
"Думали, что спрятались от камеры, а только гарантированно привлекли внимание патрульных", - написал он, опубликовав фото нарушителей.
При этом Зборовский сообщил, что такое нарушение влечет за собой штраф всего в 170 грн.
"Но ничего, затраченное время на получение постановления и воспитательная беседа с патрульными имеют свой эффект", - добавил патрульный.
Источник: censor.net.ua
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