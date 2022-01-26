Водителя разорвало на части: полиция расследует смертельное ДТП под Харьковом

От удара водителя машины буквально разорвало. Такие сообщения очевидцы разместили в социальных сетях, описывая жуткую аварию, произошедшую накануне недалеко от поселка Коротич. Там дорогу не поделили внедорожник Volkswagen и два грузовика. Из-за столкновения на месте погиб водитель Volkswagen, ему оторвало голову и руку. Еще три человека оказались в больнице с травмами разной степени тяжести. Volkswagen превратился в кучу металлолома, а один из грузовиков вылетел в кювет.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Двох водіїв фур і пасажира легковика було шпиталізовано бригадою в лікарню швидкої допомоги. З діагнозами «черепно-мозкова травма, забої грудної клітини, садна».

Очевидцы вызвали сотрудников полиции, которые осмотрели место трагического происшествия. Предварительно они установили, что 42-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. От сильного удара его отбросило на другой двигавшийся сзади грузовик. Начато досудебное расследование.

А уже сегодня утром на улице Клочковской произошло тройное происшествие. На дороге столкнулись BMW, ВАЗ и Volkswagen. В этом случае обошлось без жертв. Однако из-за столкновения пострадали сразу 6 человек. После осмотра врачи забрали четверых из них в больницу для дальнейшего обследования.

Предварительно правоохранители установили, что 35-летняя водительница на скользкой дороге не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автомобилем ВАЗ и Volkswagen.

Галина Салдан, заместитель директора Центра экстренной медпомощи

Водій ВАЗу з діагнозом «черепно-мозкова травма, забій грудної клітини, садна». І його ж пасажир, чоловік 77-ми років, шпиталізований теж в лікарню швидкої допомоги з черепно-мозковою травмою, забій грудної клітини і закритий перелом нижньої кінцівки.

Для водителей других легковушек все обошлось меньшими травмами, заверила Салдан. Врачи поставили им диагнозы: «ссадины лица и головы».

В полиции сообщили, что за рулем BMW была полицейская, она была трезвая и находилась вне службы. Правоохранители начали служебное расследование.





Агентство Телевидения Новости