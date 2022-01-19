Водителю эвакуатора, сбившему столб, патрульные выписали протокол

Сегодня около 13:00 на улице Ботанической, 2, эвакуатор Mercedes Benz, двигаясь задним ходом, врезался в опору уличного освещения. Видео момента ДТП было опубликовано в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель не убедился в безопасности маневра, в результате чего и произошел наезд на препятствие.

На водителя Mercedes был составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости