Водителю микроавтобуса, 3 пассажира которого погибли в ДТП под Харьковом, избрана мера пресечения

60 суток под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 800 гривен – такую меру пресечения избрал Киевский районный суд Харькова водитель микроавтобуса, попавшему в ДТП, в котором 3 человека погибли и 3 получили травмы.

19 октября около 06:00 на автодороге Красноград – Перещепино – Днепр произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Crafter и грузовика КАМАЗ.

В результате ДТП три пассажира микроавтобуса (46-летний мужчина и 2 женщины 59 и 63 лет) погибли на месте, еще трое пассажиров (41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина) получили телесные повреждения и были доставлены в Красноградскую больницу.

23-летний водитель Volkswagen был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. И сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 90 800 гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости