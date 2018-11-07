Водителю, сбившему двух пешеходов в Солоницевке, предъявили подозрение

Мужчина, который 5 ноября сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе, — 43-летний житель Дергачей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате которого погибли несколько человек). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы с лишением права на вождение на срок до трёх лет.

Водитель задержан, ему должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Авария произошла на трассе в посёлке Солоницевка Дергачёвского района. Пешеходы погибли на месте.

Водитель не пострадал. По информации правоохранителей, он был трезвым.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины