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Водителю, сбившему двух пешеходов в Солоницевке, предъявили подозрение

Водителю, сбившему двух пешеходов в Солоницевке, предъявили подозрениеМужчина, который 5 ноября сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе, — 43-летний житель Дергачей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. Ему предъявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в результате которого погибли несколько человек). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет тюрьмы с лишением права на вождение на срок до трёх лет.

Водитель задержан, ему должны избрать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Авария произошла на трассе в посёлке Солоницевка Дергачёвского района. Пешеходы погибли на месте.

Водитель не пострадал. По информации правоохранителей, он был трезвым.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп

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