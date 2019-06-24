Водителю Toyota протаранившему мэрию в Харькове грозит наказание за хулиганство

Около восьми утра, черная Toyota Corolla на скорости пересекает дорогу и врезается прямо в двери Харьковской мэрии. Момент аварии, а также людей, которые обходят машину стороной, фиксируют камеры наблюдения. Александр, говорит, о ДТП узнал из социальных сетей и хорошо понимает, почему люди обходили автомобиль, не спеша на помощь водителю.

Александр Попов

Видео с двух камер, на одной собственно он проезжает по диагонали через пешеходный переход, а второй собственно врезается между двумя дверьми. Я не знаю насколько там равнодушие людей, наверное, у многих был шок, ну, я бы, наверное, подумал, что это террористический акт, ну просто банально. Не знаю, как остальные. Наверное, я бы тоже не подходил к машине какое-то время, хотя бы.

В результате столкновения 30-летнего водителя доставили в больницу скорой и неотложной медицинской помощи с телесными повреждениями, пассажиров с ним в салоне не было, сообщили в полиции. В то время когда машину и обломки от нее убирали с входа и тротуара, Алина как раз шла на работу.

Алина Муравчик

Убирали, оградили автомобиль, уже убирали его. Спереди было разбито полностью всё, и отдельно лежал аккумулятор недалеко от самого автомобиля и всё больше ничего. Подушка единственное сработала внутри, все, что мы видели.

Представитель мэрии Юрий Сидоренко, говорит работники "Зеленстроя" устраняют последствия аварии, полируют гранит и с помощью струи воды под высоким давлением выводят масляные пятна с тротуара.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

Небольшой счес гранита возле входа дверей, сейчас пытаются это дело заполировать. очень много вылилось масла и топлива на асфальт. Вчера мыли целый день, сегодня продолжают, но что-то пока безуспешно. Возможно, придётся перекладывать асфальт. Вот и одна или две ступеньки тоже выщерблены сантиметра два, глубину тоже сейчас пытаются понять.

По словам Юрия Сидоренко, если подобных ступеней найти не удастся, придется делать их полную замену. И по завершению всех работ виновнику аварии будет выставлен полный счет за ремонт. Полицейские же сейчас выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Агентство Телевидения Новости