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Водный кризис в Крыму: оккупанты заявили, что аварий на водопроводах будет больше

Водный кризис в Крыму: оккупанты заявили, что аварий на водопроводах будет больше

На территории временно оккупированного Крыма количество аварий на водопроводах будет увеличиваться. Об этом заявил «директор» предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Он рассказал, что только за прошедшую неделю было 25 аварий на сетях водоснабжения. Связано это, по его мнению, как с отключением подачи воды, так и применением реверса в ее подаче.

«Аварии продолжают нарастать», — отметил «чиновник», добавив, что как текла вода по улицам, так и будет течь в дальнейшем. «Будем увеличивать количество бригад и техники», — предложил Баженов.

Источник: sprotyv.info

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