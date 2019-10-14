Военная операция Турции в Сирии: курды объявили принудительную мобилизацию всех мужчин

Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют военизированные курдские отряды, объявила об обязательной мобилизации мужчин в возрасте до 42 лет для участия в боевых действиях против турецких войск на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

По имеющимся данным, СДС в приграничной с Турцией зоне "ввела принудительную мобилизацию в свои отряды всех курдских мужчин в возрасте до 42 лет". Указывается, что рекруты будут направляться на формирования, участвующих в боях против турецких военных частей и групп вооруженной сирийской оппозиции на северо-востоке Сирии.

9 октября коалиция СДС объявила общую трехдневную мобилизацию в ожидании возможной операции турецких войск в приграничной зоне. В тот же день Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Целью является создание там буферной зоны, куда по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Источник: prm.ua

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