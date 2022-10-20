Военное положение на временно оккупированных территориях

Решение о временно оккупированных территориях Путин принял под "херсонским давлением". Так была реализована карта по сбрасыванию Сосальдо во временный утиль, поскольку тот оказался "ещё большим дураком, чем Россия могла предположить".

Фактически военное положение во временно оккупированных территориях было введено с целью перехода власти на данных "горячих участках" от местных полудурковатых самозванцев к "своим военным", которых можно наделить теми же эпитетами.

Сегодня Херсон посещали и люди Кириенко, как бы зафиксировав временное отстранение гражданской оккупационной администрации от управления вопросами войны.

Так, Путин хочет сместить ответственность от самозванцев на "своих", поскольку сдача Херсона должна стать ударом по "кругу Кириенко" и по "окружению военных".

Путин хочет пользоваться "дворовыми предъявами" в духе "Сосальдо - придурок, но Херсон сдали вы, а не он, а для вас я сделал всё возможное, чтобы вы его не сдали", тем самым провоцируя оных на особо жестокое поведение.

Это, в свою очередь, означает, что в рамках "Битвы за Херсон" Кремль будет пытаться применять свою любимую террористическую тактику "спрятаться за гражданскими, а затем бомбить чем попало".

План опять составлен под Суровикина, который, как мы видим, "воюет в Украине как в Сирии" - через "воздух". О том, что произойдет трансформация войны "с земли на воздух", я сообщал в день, когда Суровикина назначили на должность, так что тут ничего нового или удивительного.

Остальные территории (Донецк, Луганск, Запорожье) попали в список "за компанию", чтобы не мозолить глаза общественности, но "при таком раскладе" кремлевские военные будут пожирать властные полномочия местных придурковатых МММщиков и их коллег по разуму.

Тем не менее, подобные экстренные перестановки ещё раз свидетельствуют о том, что у россиян на херсонском направлении ситуация чрезвычайно шаткая, поэтому Кремль хочет её попытаться зафиксировать геноцидом и террористическими актами.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7555

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