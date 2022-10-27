Военное вертолетостроение в рф ВСЕ...

Руководство «Роствертола», крупнейшая авиастроительная компания (входит в «Ростех»), предупредило о сокращении зарплат и возможных увольнениях из-за отсутствия поставок запчастей для двигателей. Есть опасность и полной остановки производства военных вертолётов.

«Авиаканнибализм» помог лишь частично и временно. Нехватку запчастей ощущают и на других вертолётных заводах, к примеру, в Казани.

По данным Минобороны Великобритании, вооруженные силы россии уже потеряли более 25% ударных вертолетов Ка-52 за восемь месяцев «спецоперации» в Украине.

И восполнять эти потери скоро будет попросту нечем. На фоне регулярно падающих на ровном месте военных самолетов и в целом разваленной авиаотрасли запрос на закрытие неба над Украиной странами НАТО может отпасть сам собой, за ненадобностью. У России уже нет и не будет в ближайшее время господства в воздухе.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5033

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