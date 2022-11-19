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Военнослужащие рф активно разворовывают Липецкий аэродром

Военнослужащие рф активно разворовывают Липецкий аэродром

Военнослужащие рф активно разворовывают Липецкий аэродром

Как сообщают местные каналы, Липецкий военный аэродром, активно задействованный во время войны, несет большие потери. Страдает он не от рук ДРГ, а от рук военнослужащих, которые по старой привычке до сих пор выносят военное имущество и сдают его в качестве металлолома. На фото обтекатель от самолета, украденный на аэродроме и спрятанный в ближайшей колее.

Местные жители также не обходят вниманием этот кладезь ценных вещей. Они в мусорных кучах ищут остатки военных изделий, выкапывают старый кабель (на фото). Как такое возможно на режимном объекте? После начала операции охрана аэродром была усилена за счет патрулей из сотрудников ППС и росгвардии, однако они проезжают в строго определенное время.

Поэтому любители стащить то, что плохо лежит давно выучили этот график. При этом, руководство аэродрома на все закрывает глаза. Надеемся, они вынесут от туда все, включая асфальт со взлеток.

#Липецк #аримя_рф

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6389

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