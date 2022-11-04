Военнослужащие рф снимают со своих погибших обувь — «живым нужнее»

По данным «ИС», российские оккупанты в разговорах с родственниками говорят, что им приходится снимать обувь со своих погибших, потому что самим не хватает.

Военнослужащий рф говорит, что в результате обстрела танком и минометом ВСУ у них много погибших и им пришлось отступить в другую часть лесополосы.

Он сообщил, что там они нашли горы трупов своих сослуживцев, накрытые брезентом, они уже были без обуви и теплой одежды.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/5508

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