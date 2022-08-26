Военные корупционеры попали под оптимизацию

Лихое время, окаянное, и не видно конца и края бедам, поражающих глубинный народ из-за безумия властьимущих. Единственный компромисс, который остаётся это имитация веры в ложь. Где-то 50-60% россиян готовы и дальше симулировать доверие путинской версии реальности и правильности невойны. В свою очередь Кремль готов продолжать инвестировать дефицитные ресурсы в теряющее популярность поганое действо под названием "спецоперация". По другому сложно объяснить президентский указ об увеличении штатного количества армии аж на 137 тыс. юнитов!

Оно конечно годно – кормить свою армию дело правильное. Вот только не превратилась ли она в тираннозавра, пожирающего труп российской экономики? Почему в тучные годы не было потребности держать 2 млн. кулаков, по сути трутней ничего не производящих, а сейчас когда государственные сусеки скудеют наращиваются траты на военщину? Тем более в ходе вторжения в Украину полчища Шойгу показали себя отвратительно, бездарно, покрыли несмываемым позором военных преступлений.

Ответ лежит на поверхности: раздувание штатов ВС РФ и одновременные вливания денег в перевооружение и дооснащение не что иное, как новый государев нацпроект. Подтверждается информация о полном замыкании Путином на себя руководства росармией. Теперь этой коррупционной машиной рулит верховный кремлевец самолично, не полагаясь на генеральские прокладки. Это может означать выгодность краха шойгинцев в Украине. Армейцев обставили кадры ФСБ, которые смогли убедить Путина в рисках военного переворота. Действительно ГРУ решило подмять трансферную турбулентность под себя, и устранить чекистов в ходе военного путча, но их расшифровали и решили сплавить на войну.

Путин просто решил использовать "СВО", как чистку армии, и теперь сам оседлал ослабленного тираннозавра в которого вольют свежую кровь. Как результат на новый уровень вышла межвидовая война силовиков.

На коне сейчас именно ФСБ, собирающая компромат против армейских генералов из которых сделают козлов отпущения за крах "СВО". Оленевод даже численность контингента вторжения не смог рассчитать о чем дальше вести речь в его корупционной богодельне. В поле зрения Лубянки попали крайне тесные связи тувинца с китайцами, которые фактически кинули Москву в своих шкурных интересах.

Произошел погром китайской агентуры ГРУ. Обвинения в шпионаже на Китай выдвинуты президенту Арктической академии наук Митько, научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Маслову, заведующему лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Колкеру, и список можно продолжать.

Помимо предателей ФСБ работает и по корупционерам. В поле зрения попала правая рука Шойгу, замминистра обороны Цаликов. Он в период "спецоперации" не брезгует обзавестись элитной недвижимостью в столице через своих детей. Вообще есть подозрения, что подельник и имиджмейкер многонационала стащил из закромов военного ведомства до 5 млрд.руб. Вот где зарыты причины поражений "второй армии мира".

ГРУ тоже не пальцем деланы, и предпринимают ответные меры. Перманентно подсвечивается тема вины 5-й службы ФСБ, которая превратилась в рассадник дезинформации для Путина и манипулировала им в своих целях. Недавно выяснилось, что опальный генерал Беседа владеет недвижимостью на 350 млн.руб. Далеко конечно до размаха Цаликова, но тоже не по средствам.

Также ГРУ, чтобы не быть рыжими, взялось за Росгвардию. Выяснилось, что глава Росгвардии Золотов в 2017-2019 отдыхал от родины на Сейшелах за счёт своего корупционного друга Ванинского. Фирмы крымского бизнесмена кормят росгвардейцев за это Золотову солнечный отдых на 190 тыс.евро.

После грядущей зачистки коррупционных силовиков Путин замкнет все денежные потоки на себе. Но едва ли это означает что гнилая росармия будет воевать лучше.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/711

Новости портала «Весь Харьков»