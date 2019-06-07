Военный госпиталь Харькова с начала года принял более 660 пострадавших в боевых действиях

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков) за 4 месяца 2019 года приняли 661 пострадавшего во время военных действий на востоке страны, из них 85 раненых.

Об этом сообщал заместитель начальника ВМКЦ СР, полковник медицинской службы Николай Карпенко, передает пресс-служба ХОГА.

В основном в госпиталь доставляют военнослужащих с травмами и ранениями конечностей и полостей.

ВМКЦ СР представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое заведение Вооруженных сил Украины на 475 коек (215 — хирургического профиля и 260 — терапевтического). В заведении работают 150 врачей, из которых 61 — хирургического профиля.

За время проведения АТО/ООС медики центра оказали помощь 25 тысячам военнослужащих, из которых около 4 тыс. — раненых и 5 тыс. — травмированных.

Источник: sprotyv.info

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