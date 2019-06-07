Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 75

Военный госпиталь Харькова с начала года принял более 660 пострадавших в боевых действиях

Военный госпиталь Харькова с начала года принял более 660 пострадавших в боевых действиях

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (Харьков) за 4 месяца 2019 года приняли 661 пострадавшего во время военных действий на востоке страны, из них 85 раненых.

Об этом сообщал заместитель начальника ВМКЦ СР, полковник медицинской службы Николай Карпенко, передает пресс-служба ХОГА.

В основном в госпиталь доставляют военнослужащих с травмами и ранениями конечностей и полостей.

ВМКЦ СР представляет собой многопрофильное лечебно-профилактическое заведение Вооруженных сил Украины на 475 коек (215 — хирургического профиля и 260 — терапевтического). В заведении работают 150 врачей, из которых 61 — хирургического профиля.

За время проведения АТО/ООС медики центра оказали помощь 25 тысячам военнослужащих, из которых около 4 тыс. — раненых и 5 тыс. — травмированных.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

CБУ викрила та затримала агента ФСБ РФ
Сегодня 09:43    41
Американский ветеран высадки в Нормандии прыгнул с парашютом в 97 лет
Сегодня 09:20    57
В Харькове не ходит троллейбус №36
Сегодня 08:58    62
У Лозовій оголосили винагороду в 15 тисяч гривень. ВІДЕО
Сегодня 08:31    151
Шахрай, що привласнював квартири небіжчиків, постане перед судом в Харкові
Сегодня 07:44    79
Военная приемка не пускает харьковские БТР-4 на фронт — Укроборонпром
Сегодня 07:25    160
Авиакомпании SkyUp и Ryanair открывают рейсы из Харькова в Париж и Краков
Сегодня 07:07    99
Под Харьковом утонул молодой военный
Сегодня 06:48    180
Экс-директору Харьковского бронетанкового объявили подозрение в растрате
Сегодня 06:30    95
На улице Юры Зойфера до конца месяца ограничено движение транспорта
Сегодня 06:12    85
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 