Вогневі групи ДПСУ активно полюють на ворожі «шахеди» (ВІДЕО)
Державна прикордонна служба України нарощує мобільні вогневі групи для протидії ударним повітряним цілям противника.
Останнім часом ворог, з поміж іншого, активно використовує тактику прольоту безпілотників типу «sahed» та «гербера» вздовж кордону з білоруссю в межах Чернігівської, Київської та Житомирської областей з подальшим рухом у західному напрямку.
Це було і під час теперішньої нічної масованої атаки росії.
Станом на ранок сьогодні прикордонники загалом за добу збили майже 120 ворожих ударних БПЛА.
До відбиття повітряної атаки активно залучалися й мобільні вогневі групи Житомирського прикордонного загону, які приземлили дрон, що рухався поряд кордону.
На відео – результати їхньої бойової роботи.
Джерело: dpsu.gov.ua