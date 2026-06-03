Вогневі групи ДПСУ активно полюють на ворожі «шахеди» (ВІДЕО)

Державна прикордонна служба України нарощує мобільні вогневі групи для протидії ударним повітряним цілям противника.

Останнім часом ворог, з поміж іншого, активно використовує тактику прольоту безпілотників типу «sahed» та «гербера» вздовж кордону з білоруссю в межах Чернігівської, Київської та Житомирської областей з подальшим рухом у західному напрямку.

Це було і під час теперішньої нічної масованої атаки росії.

Станом на ранок сьогодні прикордонники загалом за добу збили майже 120 ворожих ударних БПЛА.

До відбиття повітряної атаки активно залучалися й мобільні вогневі групи Житомирського прикордонного загону, які приземлили дрон, що рухався поряд кордону.

На відео – результати їхньої бойової роботи.

Джерело: dpsu.gov.ua

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