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Вогневі групи ДПСУ активно полюють на ворожі «шахеди» (ВІДЕО)

Вогневі групи ДПСУ активно полюють на ворожі «шахеди» (ВІДЕО)

Державна прикордонна служба України нарощує мобільні вогневі групи для протидії ударним повітряним цілям противника.

Останнім часом ворог, з поміж іншого, активно використовує тактику прольоту безпілотників типу «sahed» та «гербера» вздовж кордону з білоруссю в межах Чернігівської, Київської та Житомирської областей з подальшим рухом у західному напрямку.

Це було і під час теперішньої нічної масованої атаки росії.

Станом на ранок сьогодні прикордонники загалом за добу збили майже 120 ворожих ударних БПЛА.

До відбиття повітряної атаки активно залучалися й мобільні вогневі групи Житомирського прикордонного загону, які приземлили дрон, що рухався поряд кордону.

На відео – результати їхньої бойової роботи.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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