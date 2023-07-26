Вояки рф готуються блокувати Чорне море – Міноборони

Збройні сили росії активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Про це 26 липня повідомляє Military Media Center, який діє при Міністерстві оборони України, пише «Кореспондент».

«Після виходу рф із зернової ініціативи, збройні сили окупантів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту.

Росіяни, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України», – йдеться у повідомленні. Зазначається, що при цьому вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.

Агентство Телевидения Новости