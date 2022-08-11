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Война идёт за территории и ресурсы

Война идёт за территории и ресурсы

"The Washington Post" подсчитала, сколько полезных ископаемых Россия получила на оккупированных территориях Украины. Вышла сумма в 12 трлн долларов.

Это более 60% угольных месторождений, 20% газовых и более 40% залежей металлов. Как всегда война идёт за территории и ресурсы. Идеологией лишь прикрываются. Россия банальный гопник, пытающийся украсть у соседа что может. Надо сделать так, чтоб уже ничего не мог. Так и будет.

Джерело: https://t.me/blacklampa/6859

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