Война каждый месяц обходится бюджету Украины в 5 миллиардов долларов

Об этом сообщил глава Минфина Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais.

По его словам, финансовой помощи, которую Украина уже получила от Запада недостаточно для покрытия всех расходов.

При этом Марченко озвучил интересный тезис, что в Минфине ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. А сейчас Украина имеет определенные договоренности и поддерживает коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени:

«Мы ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем прогнозировать точно. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем».

Источник: https://t.me/vekha/42592

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