Война в Сирии: военный вертолет РФ потерпел крушение

В провинции Хасеке в Сирии при выполнении патрулирования потерпел крушение российский вертолет Ми-35. По данным российского Telegram-канала Mash, происшествие случилось между деревнями Рахания и Касимия, в двух километрах от российской военной базы, один член экипажа погиб.

Ми-35 — многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. Экипаж вертолета — два человека: пилот и оператор вооружения. На борт принимаются до восьми человек десанта.

В зависимости от выполняемых задач вертолеты могут быть оснащены противотанковыми управляемыми ракетами, неуправляемыми ракетами, стрелково-пушечным, бомбовым и минным вооружением.

Источник: sprotyv.info

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