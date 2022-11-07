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Война в Украине подорвала репутацию российского оружия

Война в Украине подорвала репутацию российского оружия

Война в Украине и санкции серьезно скажутся на экспорте оружия из России, считают военные эксперты, опрошенные The New York Times.

Детали. По их мнению, репутацию российского оружия подорвали военные неудачи в Украине, а финансовые и экспортные санкции США и Евросоюза сказываются на надежности поставок из России.

● Эксперт из Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Симон Веземан отмечает, что у торговых партнеров Москвы растут сомнения как в качестве российских вооружений, так и в способности российской стороны оказывать долгосрочную поддержку своим клиентам. Под вопросом сама способность России разрабатывать современное оружие и компоненты к нему из-за отсутствия необходимой технологической и экономической базы, пояснил эксперт.

● Некоторые страны могут отказаться от приобретения оружия у России, чтобы продемонстрировать отношение к войне в Украине, объясняет военный эксперт американского стратегического исследовательского центра RAND Джон Парачини. 

● Одним из важных для Москвы рынков сбыта, который пострадает в результате вторжения в Украину, является Юго-Восточная Азия. Здесь Россия традиционно была главным поставщиком оружия. Сложности начались еще до начала войны. Согласно данным SIPRI, с 2017 по 2021 год Южная Корея отобрала у России статус главного поставщика вооружений в регионе и теперь контролирует 18% импорта вооружений в регионе. Доля других поставщиков не превышает 14%.

● Многие страны Юго-Восточной Азии все больше интересуются закупками оружия в США, поскольку рассчитывают на поддержку Белого дома в отношениях с Китаем, утверждает Веземан. Несколько европейских поставщиков также готовы помочь странам региона в развитии собственной военной промышленности. По мнению экспертов, исключениями могут стать хунта Мьянмы, которая активно поддержала Кремль с самого начала войны и находится под санкциями США, и Вьетнам, чья армия десятилетиями закупала российское оружие.

Контекст. Экспорт российского оружия начал снижаться еще до начала войны в Украине, свидетельствуют (https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf) данные SIPRI.

● С 2017 по 2021 года доля России на мировом рынке вооружений сократилась на 5% к предыдущим четырем годам и к концу прошлого года составляла 19%. В первую очередь это произошло из-за сокращения поставок в Индию и Вьетнам, следует из данных SIPRI.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1773

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