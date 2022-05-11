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Войска РФ перестали обстреливать Харьков – Синегубов

Войска РФ перестали обстреливать Харьков – Синегубов

Но, при этом, продолжают наносить удары по другим населенным пунктам области.

Завдяки успішним діям ЗСУ та звільненню низки населених пунктів у Харкові зараз відносно тихо. Ворог завдає основних ударів по населених пунктах області. 

Так, сьогодні зранку окупанти обстріляли село Новий Мерчик у Богодухівському районі. 1 чоловік отримав поранення.

Отже втрачати пильність ще аж ніяк не можна. Потрібно залишатися максимально обережними і не перебувати на вулиці без нагальної потреби. Так само ще небезпечно повертатися до нещодавно звільнених населених пунктів. Ворог все абсолютно замінував, в тому числі школи, дитячі садочки і приватні будинки.

Зараз спеціальні служби проводять розмінування. Також триває відновлення критичної інфраструктури, в першу чергу газо- та електропостачання. Частково по районах міста Харків електропостачання вже відновлено.

При цьому фіксуються усі воєнні злочини окупантів, які доводять нелюдську сутність ворога. Ми ніколи цього не пробачимо! Продовжуємо працювати, віримо в наші Збройні Сили! Слава Україні!

Источник: https://t.me/synegubov/3162

Новости портала «Весь Харьков»

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