Войска РФ применяют против ВСУ ИПСО времен Второй мировой войны: хакеры рассказали о перехваченном разговоре оккупантов (ВИДЕО)

Российские оккупанты в ближайшие дни намерены провести масштабную информационно-психологическую операцию против Вооруженных сил Украины по психологическим методам Второй мировой войны. Она состоит в использовании трансляции звуков идентичных боевым действиям.

Об этом сообщается на страницах информационного ресурса OBOZREVATEL.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в хакерской группировке «Фронтові розмови окупантів». Уточняется, что в рамках указанной операции будет применена звуковая имитация масштабных обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, а так же звуковая имитация разрывов боеприпасов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Такой метод психологического воздействия известен со времен Второй мировой войны. При этом в условиях современных войн он весьма сомнителен по своей эффективности.

Хакеры уточнили, что о таком инциденте уже стало известно в районе населенного пункта Сладкое Донецкой области, где группа российских оккупантов, осуществлявшая вышеупомянутое ИПСО против ВСУ, попала в аварию со своей же техникой. Россияне столкнулись с танком, о чем стало известно из перехвата переговоров пострадавших оккупантов.

«Да там п*здец, они поехали в это их, ну столкнулся с БТРом, бл*дь, обходит БТР, подрывается где-то там на мине, бл*дь, БТР подъезжает, забирает экипаж, бл*дь, здесь им начинает пехотный комбат говорить, что, типа, давайте разворачивайтесь. Они там при столкновении оборвали какую-то трубку на подачу топлива, мотор сдвинулся на подушках, солярка х**рит на мотор. Ну ладно, езжайте, чините… Сегодня парни проснутся, посмотрим, отремонтируемся – не отремонтируемся», – обсуждали ДТП оккупанты.

«…Поэтому второй экипаж я тоже вчера забрал. Сегодня посмотрю еще, съезжу на новое место, где можно стать и вечером – на переход людей менять.…Они там вещали минут 20, не больше в Сладком», – говорили россияне об операции.

Из того же разговора стало ясно, что морально-психологическое состояние личного состава в подразделениях находится на низком уровне. Они отмечают, что ротация в ближайшее время им не светит, как и пополнение.

«По тебе минусуемся? Бл*ть. Я знаю, сегодня да. Сегодня. Угу. Говорили. Угу. Под тихом бл*ть. Вот. И пополнение х*р короче приходит, да? Ну да, да даже если будет, то народу уже пох*й. Угу. Всем уже будет насрать, да? Угу. НПС короче такой, низкий, да? Ну как бы ближе к двоечке, наверное, бл*. С*ка. Да ну блин с января, братан. Да скоро единичка будет», – говорили оккупанты.

Джерело: infonavigator.com.ua

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