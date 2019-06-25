Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС виявили і припинили протиправний намір перевезти через митну територію України тканини, оздоблювальні матеріали та пластмасові засоби кріплення для штор загальною вартістю 2,187 млн гривень.

Установлено, що їх на замовлення турецької фірми у режимі прохідного транзиту віз через Україну та Польщу міжнародний перевізник. Товар у 6-ти вантажних авто проходив митний контроль у пункті пропуску Ягодин. У товаросупровідних документах значилось, що отримувачем товару буде англійське приватне товариство.

Однак, у ході перевірки та згідно з інформацією, яка вільно розміщена на офіційному вебресурсі урядового органу Великої Британії, вказана у документах компанія значиться в статусі «dissolved», що означає «припинена, розпущена, припинила свою діяльність». Такий же статус англійської компанії волинським митникам згодом документально підтвердили в Інтерполі.

За подання до митного контролю недостовірних відомостей про отримувача товару турецьку компанію буде притягнуто до відповідальності. Стаття 483 Митного Кодексу України передбачає за такі правопорушення конфіскацію товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості.

Наразі вміст усіх 6-ти вантажівок вилучено на склад митниці, а матеріали справи передано до суду.

Источник: sfs.gov.ua

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