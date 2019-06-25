Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 57

Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі

Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі

Посадові особи управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Волинської митниці ДФС виявили і припинили протиправний намір перевезти через митну територію України тканини, оздоблювальні матеріали та пластмасові засоби кріплення для штор загальною вартістю 2,187 млн гривень.

Установлено, що їх на замовлення турецької фірми у режимі прохідного транзиту віз через Україну та Польщу міжнародний перевізник. Товар у 6-ти вантажних авто проходив митний контроль у пункті пропуску Ягодин. У товаросупровідних документах значилось, що отримувачем товару буде англійське приватне товариство.

Однак, у ході перевірки та згідно з інформацією, яка вільно розміщена на офіційному вебресурсі урядового органу Великої Британії, вказана у документах компанія значиться в статусі «dissolved», що означає «припинена, розпущена, припинила свою діяльність». Такий же статус англійської компанії волинським митникам згодом документально підтвердили в Інтерполі.

За подання до митного контролю недостовірних відомостей про отримувача товару турецьку компанію буде притягнуто до відповідальності. Стаття 483 Митного Кодексу України передбачає за такі правопорушення конфіскацію товару та накладення штрафу у повному розмірі його вартості.

Наразі вміст усіх 6-ти вантажівок вилучено на склад митниці, а матеріали справи передано до суду.

Волинські митники на посту Ягодин вилучили штори на понад 2 млн грн, які везли неіснуючій фірмі

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Поставка продуктов на более 500 млн гривен в ОРДЛО: СБУ разоблачила противоправную схему
Сегодня 09:26    86
Виїзд за кордон: кому можуть відмовити
24.06.2019 09:14    331
На базі Сумської митниці ДФС відкрито кінологічний центр у північно-східному регіоні України
24.06.2019 07:02    75
Викрито потужний канал контрабанди цигарок до Євросоюзу – спільна операція ДБР та СБУ
23.06.2019 07:30    126
Волинські митники серед вантажу із гуманітарною допомогою виявили прихований товар на 700 тис. гривень
20.06.2019 07:19    116
В Харьковской области ищут пограничников
19.06.2019 08:14    751
У пунктах пропуску прикордонники виявили мандрівників із липовим та чужими паспортами
17.06.2019 10:16    134
СБУ виявила на Луганщині таємний трубопровід з РФ, яким постачались паливно-мастильні матеріали
17.06.2019 06:09    196
На Волині СБУ викрила на хабарах одного з керівників підрозділу Нацполіції
13.06.2019 10:17    163
СБУ посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою щодо «радикально налаштованих» росіян
11.06.2019 06:52    131
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 