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Волинські митники серед вантажу із гуманітарною допомогою виявили прихований товар на 700 тис. гривень

Волинські митники серед вантажу із гуманітарною допомогою виявили прихований товар на 700 тис. гривень

У пункті пропуску Ягодин з вантажівки вилучили вживане побутове та медичне обладнання, яке перевізник приховав серед офіційного вантажу з гуманітарною допомогою.

Встановлено, що для тернопільського благодійного фонду український перевізник зобов’язався доставити з Польщі 17,5 тонни гуманітарної допомоги. Під час зважування цього транспортного засобу було виявлено невідповідності із товаросупровідними документами – різниця становила понад 8 тонн.

Під час опису та перерахунку пакувальних місць у ході повного митного огляду, серед зазначеного у документах на гуманітарну допомогу товару у фурі виявлено сторонні: вживані пральні машинки, столи та стільці, дивани, килими, кухонні витяжки, майже тисячу окулярів та понад сотню упаковок катетерів. Всього перелік містить 116 найменувань, а вартість незаявленого до митного контролю краму оцінюється у 695 тис грн.

Через порушення митних правил сторонні товари вилучені на склад митниці до прийняття судом остаточного рішення про притягнення перевізника до відповідальності.

Санкція статті 483 Митного Кодексу України за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Источник: sfs.gov.ua

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