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Волкер озвучил два варианта обмена украинских пленных

Волкер озвучил два варианта обмена украинских пленных

На данный момент обсуждаются идеи обмена украинских граждан, заключенных в России, на российских граждан, заключенных в Украине и обмена тех, кто взят в плен в результате конфликта на Донбассе. Об этом на брифинге в Киеве 27 июля заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Общение Волкера с прессой транслирует «UA:Новини».

«Что касается обмена заключенными есть две идеи: идея обменять украинских граждан, которые находятся в России на российских граждан, находящихся в Украине. Пока что это далеко не продвинулось, но эта идея обсуждается. Другое предложение обмена обсуждается в Минске. Это предложение обменять тех, кто был взят в плен в результате конфликта на востоке Украины. В этом направлении ведется работа, составляются списки пленных, они сравниваются и работа в этом направлении в Минске продолжается», – добавил Волкер.

Волкер выразил надежду, что «как можно скорее будет организован обмен политическими заключенными между Россией и Украиной».

«Это конфликт между государствами и просто не имеет смысла, чтобы эти люди были разлучены со своими семьями еще дольше», – отметил спецпредставитель США по Украине.

Он также выразил сожаление, что Россия не освобождает украинских моряков, захваченных ФСБ в ноябре 2018 года у берегов Крыма.

«О моряках. К сожалению, мы не слышим ничего, что бы могло указывать на то, что они (Россия – КР) готовы их отпустить. Россия запустила судебный процесс над ними и постоянно ссылается на это, вместо того, чтобы просто их отпустить», – добавил Волкер.

Напомним, как ранее сообщала группа ИС, в пятницу, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил.

Источник: sprotyv.info

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