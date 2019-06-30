Волкер прокоментував пропозицію Росії "звільнити" українських моряків: "Це була пастка"

"Пропозиція" Росії є образою українського правосуддя, переконаний Волкер

Пропозиція Росії щодо передачі Україні моряків, яких взяли у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці, на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати термін в українській в'язниці, є образливою. Про це спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив polygraph.info.

Так, Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні щодо моряків "є образою правосуддя, оскільки не було жодних підстав для їх затримання, а також образою ООН і суверенітету України. Це була пастка".

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", – процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв 5.UA, Росія направила Україні ноту, в якій закликала надати письмові гарантії участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків у відповідності з російським законодавством. МЗС України у відповідь надіслало ноту про те, що пропозиція РФ "загострює суперечку між Україною і Росією щодо імунітетів військових кораблів".

Після цього Володимир Зеленський на брифінгу 27 червня заявив, що він – президент держави, і розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Зеленський обурився тим, що Клімкін відповів на ноту РФ, у якій Росія обіцяє повернути полонених моряків без консультації з керівництвом держави. На це Клімкін відповів, що у МЗС є всі повноваження надсилати ноту.

Источник: 5.ua

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