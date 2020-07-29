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Волкер сообщил, почему мировое сообщество допустило оккупацию Крыма

Волкер сообщил, почему мировое сообщество допустило оккупацию Крыма

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017–2019 годы) Курт Волкер сказал, что для мирового сообщества российская аннексия Крыма стала полной неожиданностью, а реакция на эти события – запоздалой, пишет «Крым.Реалии».

«Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым. В тот момент, когда они это делали, никто в это не верил, а потому так медленно реагировали. Лишь после того, как Россия провела в Крыму псевдореферендум, а потом и аннексировала его, мы начали применять санкции», – сказал Волкер.

«Должен был намного больше акцентировать на этом внимание. Нужно было помогать Украине больше. А санкции нужно было вводить до незаконного голосования. Именно поэтому я считаю, что мы слишком медленно реагировали. Мы ничего не делали, пока не стало слишком поздно», – отметил Волкер.

Волкер уверен, что крымский блок санкций США против России будет сохраняться до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. При этом он сказал, что не видит возможностей для переговоров с Россией по Крыму.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, крым

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