Волна псевдоминирований возвращается: харьковские правоохранители проверяли школы города

Сегодня утром, около 7:00, на электронный адрес Управления Службы Безопасности Украины в Харьковской области пришло анонимное сообщение. В нём говорилось о заминировании всех школ города.

Из-за возможной угрозы правоохранители вместе со взрывотехниками сразу начали проверять учебные заведения. Несмотря на сообщения, учебный процесс не прерывали, он проходил в штатном режиме.

Сами же харьковчане признаются, что уже привыкли к информации о псевдоминировании, но говорят, что волнение каждый раз возвращается.

Людмила Ивановна, пенсионерка

Ну, конечно, я волнуюсь о своих внучках. У меня тут их учится три, поэтому за каждую волнуюсь. Но исходя из моей практики, на истории моей работы в этой школе, таких «замінувань» было несколько раз. Ну вот, выходили сюда, смотрели, как здесь разбирали, искали, но ничего не находили.

Елена Алексеевна, пенсионерка

Эта информация вначале меня удивляла, теперь я не удивляюсь и даже к этому отношусь спокойно. Мне кажется, это специально люди делают, чтобы мы волновались, зря нервничали. Нельзя поддаваться панике. А с другой стороны — если поступает такое, а вдруг — правда. Не, ну всё-таки не паниковать не надо.

Ирина

В центре города всегда веселее тем, кто этим занимается. Шума больше. Но откуда такие люди берутся, я вообще не знаю. И почему их не отслеживают. Это не так уж и сложно.

В СБУ объяснили, что такие сообщения не подтверждаются на практике, а нацелены на создание напряжения и панических настроений среди украинцев.

Агентство Телевидения Новости