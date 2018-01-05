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Волонтер АТО подорвал гранату РГД-5 у себя на кухне. Все подробности

Елена Бондаренко живет на шестом этаже многоэтажки на улице Петра Свинаренко. Взрыв произошел тремя этажами ниже - около полуночи, говорит женщина, они проснулись от мощного сотрясения, дом весь аж зашатался, а в воздухе было слышно запах пороха:

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО, очевидец

Сначала мы не поняли, думали газом пахнет, подъезд был весь в дыму. Спустилисьс мужем вниз, вышли соседи. Которые быстрее отреагировали, сказали, что спасать уже там некого. В квартире было темно, двери открыты, оттуда вышла женщина с ребенком на руках, шокированная происходящим, потому что сначала мы услышали женские крики

Тридцативосьмилетний Сергей живет в одном тамбуре с семьей, в которой произошло бедствие. Он рассказывает в подробностях, что когда услышал взрыв - выбежал из квартиры, проверил газовую трубу и начал стучать в дверь соседей.

Ему открыла испуганная женщина и сказала, что ее муж, скорее всего, подорвал себя гранатой. Она с детьми в это время спала в другой комнате.

Погибшего звали Алексей, он был волонтером, и последний раз ездил в зону АТО год назад. Почему мужчина так поступил, сосед понятия не имеет:

СЕРГЕЙ, сосед погибшего

Руководитель дома престарелых, ну волонтер, пару раз ездил туда, нормальная семья, трое детей, семьянин ... просто не повезло...

Все службы прибыли на место происшествия быстро, говорят соседи.

Медикам скорой оставалось лишь зафиксировать смерть мужчины.

Правоохранители установили, что взорвалась граната «РГД-5».

По предварительным выводам специалистов взрывотехнического управления харьковской полиции, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом:

АЛЛА КАРПЕЦ, пресс-офицер Новобаварского отдела полиции

Слідчим відділом Новобаварського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за частиною   статті 115 та частиною 1 статті 263 Кримінального Кодексу України. Ведеться слідство.

Следователям еще предстоит выяснить, откуда у погибшего взялась граната,  и знала ли  его жена о наличии такого опасного сувенира в квартире.

Агентство Телевидения Новости

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