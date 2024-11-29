Воїн СБУ про знищення ЗРК за $10 млн: «Тепер ця зараза не заважатиме працювати побратимам»
Спецпризначенець із позивним «Аякс» – FPV-пілот однієї з бойових груп Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Разом із бойовими побратимами він знищив не одну сотню цілей: палив дороговартісну ворожу техніку, піхоту на штурмах і обрізав логістичні шляхи окупантів на фронті.
У цьому відео «Аякс» поділився деталями своєї роботи:
▪️ як одним FPV-дроном знищив ЗРК «Оса» вартістю $10 млн
▪️ розібрав «на молекули» далекобійну САУ «Мста-С»
▪️ зупинив спробу російського танка обстріляти українських оборонців
▪️ «мінусував» ворожі штурмові групи
▪️ що відчував, коли влучав у лобове скло російських вантажівок
▪️ про підготовку групи перед бойовими виїздами
▪️ як досвід гри в «фіфашечку» допоміг стати топовим пілотом.
Джерело: https://t.me/SBUkr/13487