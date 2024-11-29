Воїн СБУ про знищення ЗРК за $10 млн: «Тепер ця зараза не заважатиме працювати побратимам»

Спецпризначенець із позивним «Аякс» – FPV-пілот однієї з бойових груп Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Разом із бойовими побратимами він знищив не одну сотню цілей: палив дороговартісну ворожу техніку, піхоту на штурмах і обрізав логістичні шляхи окупантів на фронті.

У цьому відео «Аякс» поділився деталями своєї роботи:

▪️ як одним FPV-дроном знищив ЗРК «Оса» вартістю $10 млн

▪️ розібрав «на молекули» далекобійну САУ «Мста-С»

▪️ зупинив спробу російського танка обстріляти українських оборонців

▪️ «мінусував» ворожі штурмові групи

▪️ що відчував, коли влучав у лобове скло російських вантажівок

▪️ про підготовку групи перед бойовими виїздами

▪️ як досвід гри в «фіфашечку» допоміг стати топовим пілотом.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13487

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