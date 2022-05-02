«Вони не божевільні, вони вбивають нас свідомо»: головне з інтерв’ю Зеленського іноземним ЗМІ

● «Росіяни розуміють, що роблять»

Я не впевнений, що вони [росіяни] там збожеволіли. Вони розуміють, що роблять. Вони створили цей світ, в якому вбивають нас і нікого не сприймають, якщо у нього інша думка.

Вони [влада рф] створили це для суспільства і самі туди потрапили.

● Вони не забирають своїх загиблих, а виносять речі українців

Відрубані голови були, випадків було багато різних. І навіть коли ти розумієш, що серед них багато катів, які робили це з цивільними людьми, приходить той момент, коли тобі здається, ти все зрозумів – вони хочуть знищити тебе і твій народ. І тут ти знову не розумієш, коли бачиш на вулицях трупи їхніх солдатів, військових, яких вони залишили і кинули.

Вони ж їх не ховали, не забирали. Вони й поранених не забирали. Вони тікали. Це просто боягузливі варвари. Кидали своїх людей, щоб забрати пральні машини.

● Про 10 замахів

Це лише 10 людей хочуть цього [вбивства Зеленського], це не так страшно. Я думаю, що у президента рф набагато більше проблем, судячи з відношення всього світу до їхньої політики…

Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катують, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за ті сім'ї, які втратили близьких

● Про неможливість скасування санкцій проти рф

Питання про зняття українських санкцій на двосторонніх переговорах з росією не підіймалося і не може бути підняте. Тільки після звільнення України коректно повертатися до розмови про скасування санкцій.

Джерело: телеканал Nine Network, видання iefimerida

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