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Вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате". Тема закрыта, - Песков

Вопрос Крыма не будет обсуждаться в нормандском формате. Тема закрыта, - Песков

В Кремле заявили, что заявления президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-марафона по Донбассу доложили президенту России Владимиру Путину, вопрос Крыма не будет обсуждаться в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договорённостей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона", - сказал Песков.

По его словам, при всем уважении Кремль не мог посвятить такое количество часов просмотру всего процесса общения со СМИ.

"Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", – сказал он.

При этом он подчеркнул, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", - подчеркнул он.

Источник: censor.net.ua

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Темы: крым

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