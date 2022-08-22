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Ворог двічі вдарив по Київському району

Ворог двічі вдарив по Київському району

Так, вчора близько 21:00 з РСЗВ був обстріляний Київський район Харкова, пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік.

Крім того, близько 3:00 ночі з м. Бєлгород ворог завдав 2 ракетних ударів по Київському району. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Попередньо без втрат. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

▪️Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Лозівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги.

В смт Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Росіяни намагалися йти в наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, але під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости

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