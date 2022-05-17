Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 24

Ворог готується звинуватити українських військових у знищенні Маріуполя

Ворог готується звинуватити українських військових у знищенні Маріуполя

Для цього росія планує підробити «заяви свідків». Їх у письмовій формі підготують мешканці Маріуполя, які залишились в місті, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло чи втрату члена родини. Для цього маріупольці мають написати і власноруч подати письмову заяву, де повинні обов’язково зазначити, що майно «було знищено українськими військовими», а близьких «вбито українською армією». В разі відсутності такої позначки окупанти повідомляють, що компенсації не буде.

Маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками. У підсумку, росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових «свідчень» про «звірства української армії». Які має використати для впливу на міжнародну думку, з широким розголосом через пропагандистські медіа, – зазначив Андрющенко.

Источник: https://t.me/spravdi/8406

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны
Сегодня 06:09    21
10 хороших новин 16 травня
Сегодня 05:27    85
США присвятили Україні доларові монети
Сегодня 04:36    96
Отцы поражения
Сегодня 02:17    140
ОДКБ не будет участвовать в российско-украинской войне
Сегодня 00:55    154
Оперативна інформація станом на 18.00 16.05.2022 щодо російського вторгнення
16.05.2022 18:55    179
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.05
16.05.2022 10:58    194
90% людей в Украине окажутся за чертой бедности, если война затянется – ООН
16.05.2022 10:23    274
Финский генерал предложил путину присоединиться к мертвым солдатам, зарытым в земле!
16.05.2022 10:12    303
У Рогозина все, как всегда, плохо. И это хорошо
16.05.2022 10:00    326
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 