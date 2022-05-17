Ворог готується звинуватити українських військових у знищенні Маріуполя

Для цього росія планує підробити «заяви свідків». Їх у письмовій формі підготують мешканці Маріуполя, які залишились в місті, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло чи втрату члена родини. Для цього маріупольці мають написати і власноруч подати письмову заяву, де повинні обов’язково зазначити, що майно «було знищено українськими військовими», а близьких «вбито українською армією». В разі відсутності такої позначки окупанти повідомляють, що компенсації не буде.

Маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками. У підсумку, росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових «свідчень» про «звірства української армії». Які має використати для впливу на міжнародну думку, з широким розголосом через пропагандистські медіа, – зазначив Андрющенко.

Источник: https://t.me/spravdi/8406

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